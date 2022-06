Hindrek Riikoja: kas Euroopa põhjustab maailmas näljahäda?

Utreeritult öeldes võib väita, et Euroopa Liit teeb praegu kõik selleks, et maailma tabaks näljahäda. Et toitu jääks puudu, et seda rohkem asemele ei tuleks. Sest poliitilised eesmärgid on sedasi juba ammu paika pandud ning järsuks pöördeks see laev valmis ei ole.