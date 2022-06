FOTOD | Teed sõnajalaõieni võivad näidata jaanimardikad

Jaaniussi paneb helenduma looduses küllaltki levinud bioluminestsents. Putukad saavad reguleerida nii laterna süütamist kui ka helenduse intensiivsust hapniku pealevooluga. Selleks on neil olemas eriline trahheede süsteem. Jaanimardika helenduselund on evolutsiooniliselt kujunenud putuka rasvkehast ja paikneb tema tagaosa kõhupoolel. Roheka hiilguse põhjustab orgaanilise aine lutsiferiini lagundamine.

Mati Martin ja Urmas Kokasaar on märkinud ajakirjas Horisont, et jaanimardikad eelistavad elupaigana niiskeid looduslikke niite, karjamaid, metsaservi ja võsastikke, harvem vähehooldatud parke, kultuuristatud aladele aga ei tule. Eestist on neid leitud kõikjalt, välja arvatud läänesaartelt. Täiskasvanud jaanimardikaid võib leida juunis ja juulis. Mõnedel eriti soodsatel aastatel on neid kohatud isegi septembris. Aktiivselt hakkavad mardikad tegutsema alles õhtuhämaruse saabudes.