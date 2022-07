Folkida saab Maalehe otseülekandega koos! Mooste Elohelü on kava on tänavu iseäranis kirev!

Piirkonna mainesündmuseks tituleeritud Elohelü festival on kui hea vein, mis aastatega üha paremaks on läinud – esinema tulevad tuntud bändid, kelle muusika kõnetab ja liidab, samas on alles hoitud ka vahetu suhe publiku ja esinejatega: kui vaja, leitakse külalisele öömaja, kui vaja, hoiab toimkond esineja titat.

Programm on mitmekesine, nii et igaüks leiaks oma: on koorilaulu ja on klassikat, on rokki ja on puhkpilli, on harfi ja on lõõtsa.