Palavus annab hoogu juurde: suuremad niitmistööd ootavad alles ees

Tartumaa teraviljakasvataja Madis Ajaots tõdes, et suve algus on veninud ning loodus on tema hinnangul umbes kaks nädalat oma tavalisest tempost maas.

„Või isegi pole maas, vaid hakkab samasse rütmi minema, milles see tavaliselt on olnud, sest kevad on viimastel aastatel liiga vara tulnud. Sel aastal läheb äkki hoopis õigesse rütmi tagasi. Kui ilm soojaks läheb ja niiskust on, läheb ka loodus käima,“ kirjeldas ta.

Muru lokkavat kasvamist on näha igapäevaselt, nentis ka Põlva vallas haljastustööde eest vastutava Põlva haldusteenistuse juhataja Rein Kamber – mida soojemaks läheb, seda paremini hein kasvab.

Niitmishooaeg on kahjuks veel ees ning see paneb mõtlema, kuidas oma majaümbrust hooldusvabamaks muuta. Mõned trendid selles osas on juba näha.