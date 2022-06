Raske on praegu muust mõelda kui rahust. Kogu maa rahust. Isiklik rahunemine ehk ka on tähtis, aga ilma maa rahuta ei ole sellelgi suurt tähtsust.

Paradoks on selline, et rahuaeg lahutab inimesi, sõda liidab. Rahuajal koguvad inimesed, kes kuidas, endale ja oma lähedastele varasid ning siis lähevad selle pärast tülli või kaotavad tervise. Tõepoolest – saad miljonäriks ja siis kulutad miljoni selleks, et ennast ravida.