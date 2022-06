SPETSIALISTID SOOVITAVAD | Kuidas valida kodule uued aknad?

Aknavalik oleneb sellest, kas tegemist on maja renoveerimise või uusehitisega. „Vanema maja puhul võib valida täpselt sellises stiilis aknad nagu enne olid – see on kõige lihtsam lahendus. Kui on soov akende stiili muuta või valida need täiesti uuele hoonele, tuleb teadlikult jälgida, et need oleksid harmoonias üldmuljega,“ ütleb Tammjärv.