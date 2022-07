Ravimid ja kosmeetika mõjutavad naha UV-kiirguse tundlikkust

Südameapteegi farmatseut Christyna Kuusik selgitab, et fotosensitiivsuse ehk valgustundlikkuse korral on nahk UV-kiirguse suhtes eriti tundlik. Mitmed ravimid ja keemilised ühendid, nahahooldus- ja kosmeetikatooted, parfüümid ning isegi antiseptilised seebid võivad nahal fotosensitiivseid reaktsioone põhjustada. Fotosensitiivsuse sümptomid sarnanevad ulatusliku päikesepõletusega: nahk on tundlik, punetav ja turses, see võib valutada, sügeleda ning tekkid võivad villid või isegi immitsevad kolded.