Hindrek Riikoja: kas küttesüsteemi ikka tasub vahetada?

Jutt läks nüüd keeruliseks, aga proovime lihtsamalt. Vähegi korralikel pottseppadel on praegu tööjärg vaat et aasta lõpuni ees. Sest inimesed tahavad oma kodud ahiküttele viia. See on kergitanud nii töö enda kui ka materjalide hinda.