„Aasta põllumehe“ ringkäik: Tüüringi kitsed, Šoti lihaveised ja must sitik Setomaalt

„Must sitik on seto keeles must sõstar,“ selgitab tuntud mustsõstrakasvataja ja Setomaa liikumise eestvedaja Margus Timmo, kes tänavu on esitatud kandideerima aasta põllumehe konkursile. Mustsõstraistandustega alustas Margus Timmo mõned aastad tagasi ja praegu on tal Võrumaal Härmä külas mitu istandust. Musta sitiku kasvatamiseks on see mees loonud Setomaal tulundusühistu Seto Aiad, mis ühendab üle kümne marjakasvataja, kellel on kokku üle 40 hektari maad marjapõõsaste all.