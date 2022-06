See on riitus, nagu jõuludki, tähtsündmus, mis rahvast vaimus ühendab. Loomulikult on iga omavalitsuse kirjutamata kohustus oma keskuses tasuta jaaniõhtu korraldamine. Paljud külaseltsidki toimetavad samuti, mõistes, et ühiste aadete hoidmise eest rahvalt raha küsida on kohatu. Piletipiirdega jaanituleplats võimaldab õnneks eristada, kus tegutsevad aatemehed, kus aga rahamehed.