Ostupaanika, tühjad küttelaod ja ülekoormatud pottsepad. Eestlased valmistuvad talveks

„Mul on see luksus, et on ruumi, kuhu nii palju puid panna, aga kuidagi hoogu olen läinud küll,“ nendib Kalmus, kellele oma puuvaru pakub silmanähtavat kergendust. Kusjuures puudeostu tehing sai tehtud aasta algul, mis tähendab, et küttepuud soetas Kalmus poole odavamalt, kui peab maksma praegu. Ruumi eest küsitakse juba 80–100 eurot ja rohkemgi.