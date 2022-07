Südasuvi aias

Südasuvel on aeg tehtut nautida.

*Juulis on muruga kõige vähem tööd, sest taimede kasvukiirus väheneb ja niita võib harvem, seda eriti põuastel suvedel. Samas vajab kõrbev muru rohkem kastmist. Suurema niiskushulga korral aga peaks muruniite koristama, sest see võib madalamatel kohtadel põhjustada seenhaiguste levikut. Kuivatatud muruniide on aga suurepärane multš.