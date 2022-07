Kas teame, milline tuleb järgmine koroonalaine?

Iga kord, kui viirus paljuneb, tekivad mutatsioonid ja nii on koroonalainetes esile tõusnud üha uued tüved. Milliseks kujuneb järgmine, on dr Mait Altmetsa sõnul praegu raske prognoosida, kuid tema sõnul annab teiste riikide kogemus lootust, et nii hulluks kui deltalaine ajal asjad ei lähe.