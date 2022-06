NAERIS | Valitsejale meeldivad oodid, rahvale anekdoodid

LOOSUNG TARMO VAARMETS Valitsejale meeldivad oodid, rahvale anekdoodid.

FÖLJETON: Kuidas jänesed kadusid

Jäneseid kohtab metsarahva seas piiratult. See pärineb ajast, kui metsarahva seas läks rahutuks. Habemike karude ja vuntsidega huntide seltskond ei olnud rahul, et uudishimulikud jänesed nende valgustkartvatest tegudest avalikult räägivad. Et needsamused maksid põdramutile selle eest, et too meelitas punahirve noorukese võsu hundivõsukesega lõbutsema, mis lõppes kurvalt.

Karumõmm teatas, et need on kahe seltskonna siseasjad ega paku avalikkusele huvi. Jänesed lähtusid isiklikust uudishimust. Karud ja hundid on otsustanud, et uudishimu on keelatud tegevus, mille eest tuleb karistada. Ja rangelt. Kuni surmanuhtluseni.

Metsaelanike seas tekkis mõttevahetus. Harakad pooldasid. Nemad armastavad ka virutada mis ripakil ja uudishimulikke pealtvaatajaid pole vaja. Varesed ütlesid, et nemad on erapooletud. Kullid hoiavad neil silma peal. Tuvid ainult kudrutasid, otsusele ei jõudnud, esikudrutajad vahetusid pidevalt. Oravad pugesid küsimuste puhul peitu. Oravad olid metsaelanike seas populaarsuselt esikohal. Nad võlusid kõiki oma lehviva sabaga, mis pidevalt hüpates viuh ja viuh tuules lehvis. Rebased, kavalpead, tahtsid oravate eeskujul pikka saba lehvitada, aga kole tõbi muutis selle koledaks rootsuks. Metssead jäid sigadeks edasi. Millegagi ei olnud rahul, ainult ruigasid ja ruigasid, et kõik teised metsaelanikud on lollid ja nemad peaks valitsema. Aga hundid tahavad neid hammustada. Üksjagu metslasi ütles, et nemad poliitikas ei osale. Mitmed linnud kinnitasid, et nemad elavad külmal ajal välismaal ja kohalik elu neid ei huvita.

Kui pöörduti rähnipapi poole, kes on kõva kuulmisega ja suutis kõiki kaebusi rahulikuks jäädes kuulata, jättis temagi hinnangu andmata, sest tahtis edaspidigi kõigekuulaja olla.

Lõplikuks seisukohaks jäi, et karud ja rebased otsustavad, mis on avalik huvi ja millest kõik teada tohivad. Uudishimu on keelatud ja kuritegu ning uudishimulikud jänesed kuuluvad likvideerimisele. Üksikud, kõige julgemad on veel jäänud.