Seitse elupäästvat soovitust: mida teha, kui kohtud karuga?

„Varsti on karusid rohkem kui inimesi,“ naljatab Mandri-Eesti suurima, Alutaguse valla vanem Tauno Võhmar, kes on tänavu kahel korral karu näinud. Kui karuga kokku trehvata, tasub aga teada, kuidas on ohutu käituda. Häid soovitusi jagab Keskkonnaagentuur.