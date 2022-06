Rahvuslill on põldudel üsna visa taim ning silmale küll ilus, kuid põllumehele mureks. Mure põhjuseks see, et ajaks, kui rukkilill areneb, ei saa põllul enam umbrohutõrjet teha. Kõige keerulisem ongi taliodraga, kus rukkilill võib lõpuks põllu üle võtta, eriti hädas on sellega saarlased.