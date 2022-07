Argo Ideon: mida hakata peale teadustõega, et kass oskab kinni püüda linnukese ja ta nahka pista?

Juhtusin lugema kokkuvõtet Briti ajakirjas Journal of Animal Ecology tänavu mais ilmunud teadustööst „Globaalse kirjanduse ülevaade ja süntees kodukasside mõjust elusloodusele“. Seitse teadurit on kogunud üle maailma 2245 kassialast publikatsiooni, millega tutvumisel osutus, et 332 ilmunud materjali käsitlevad lähemalt uurijaid huvitanud valdkonda – milline on kassisoo mõju elavale loodusele.