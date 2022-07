„Stereodisko“ viib diskoradadele nostalgitsema

Diskosaadet juhib Kaidi Klein, pikaaegne teletoimetaja, kelle sõnul käis saate idee talle välja Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts. „Kuigi mul on pea kümne aasta pikkune raadiotöö kogemus, on ikkagi nii palju aega möödas, et see ettepanek tundus paraja väljakutsena, aga need mulle meeldivad. Pealegi armastus raadio vastu on kusagil sisimas siiani säilinud,“ rääkis Klein.