Anne Randväli: vaimse tervise mured lühendavad tervena elatud elu

Värskest Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringust selgub, et enam kui veerandil Eesti inimestest on depressioonirisk, noorte seas aga igal teisel.

Eesti inimeste vaimne tervis on aasta-aastalt üha teravamalt ühiskonna tähelepanu all. Eelnevail kümnendeil pälvis see suhteliselt tagasihoidliku osa tervise- ja sotsiaalvaldkonna tähelepanust ning ressurssidest. Viimaste aastate kriisides avaldunud vaimse tervise probleemid on toonud selgelt välja peamised kitsaskohad: Eestis puudub terviklik, eri valdkondi ja tasandeid hõlmav vaimse tervise süsteem, puudu on nii teenustest kui spetsialistidest.