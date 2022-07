Meeste peol kippus tantsumees ära kaduma

Esimest meeste tantsupidu korraldades rõhutas Maie Orav korduvalt, kui oluline on väärtustada lihtsat Eesti tantsivat meest. Näidata, millega saab tantsuväljakul hakkama poeg-isa-vanaisa, kes igapäevaelus keerab rooli, on põllumees, keevitaja, meistrimees, õpetaja, õppur, teadur, IT-spets. Mees, kes ohverdab vaba aja eestluse edendamiseks läbi tantsu. Idee toimis. Et Eesti karu on tantsulõvi, tuli vapustava teadmisena. Vähem on rõhutatud, et tuhanded tantsumehed ei ohverda staadionil kogetava aplausi nimel üksnes vaba aega, vaid maksavad peole saamiseks osalustasu, transporditasu, toiduraha, mis väike pole.