Elisabeth Viil: nina tuleb teiste asjadesse toppida

Haigust ei pruugi olla lihtne märgata. See, et sõbranna käib iga poole tunni tagant käsi pesemas või vahetab kuus korda päevas riideid, võib viidata erakordsele puhtusearmastusele. Kuid tegevuste taga võivad seista ka sundmõtted. Vahel on kergem silmad kinni panna ja öelda endale, et poja obsessiivne kalorite lugemine ja näpuga toidupakendil järge ajamine tähendab püüdu tervislikult toituda, mitte anoreksiat või ortoreksiat. Aga kui olukorda on raske isegi kõrvalt vaadata, siis mida tunneb ohver?