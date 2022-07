Lennart Meri päris oma isalt veendumuse, et elus tuleb kasutada iga sekundit hariduse täiendamiseks ja tööks enda kallal. Ta elas läbi ja kaasa suure osa XX sajandist, ja nii põimus kogetu ja loetu riigipea ameti teemadesse kirjandusest poliitikani. Lennart Meri sõnavõttudes on järjepidevalt oluline raamatutest tarkuse ammutamine. Seda on riigivisiitide lauakõnedes, emadepäeva ja küüditamise mälestuspäeva tervitustes, ta kirjeldab oma loetut kas väikese poisina või riigipeana. Ta kutsub lugema ja ette lugema. Meenutab, kuidas raamatud on meie rahvast ja riiki kujundanud läbi aastasadade.