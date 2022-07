Kirjanikud ja teised raamatute autorid on arusaamatuses: raamatukogude aastal on kultuuriministeerium eraldanud laenutushüvitiseks ajaloo kõige väiksema summa 124 671 eurot, hüvitise eelarve on 57% väiksem kui eelmisel aastal, mil saadi autoritele jagada 286 679 eurot.