Ametilt on metsaomanik Ly Kokla loomaarst, kes justkui võtaks koju tööd kaasa. Mets on täis linnumaju, rajakaamerast saab jälgida kuidas toimetavad rebased, hirved, metsnugised ja teised metsaelanikud.

Kokla loetleb linde, kes pesitsevad tema enda tehtud linnumajades: sinitihane, must kärbsenäpp, rasvatihane, öösorr. Hiireviu teeb neil vahel elu kibedaks, pistes nahka linnuvanemad, ilmselt just seetõttu said mõned kurnad sel aastal hukka.