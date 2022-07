LUGEJA ARVAB | Kas kultuuri- ja elamusürituste külastamine on liiga kulukas?

Selle nädala Maalehe kolumnis kirjutab Tiina Laanem, et kultuurisündmuste piletid on nii kalliks läinud, et inimesed on hakanud põhjalikult arvestama, kuhu on mõtet minna ja mida seal oma raha eest vastu saab. Küsisime Maalehe lugejalt: kas ka teie meelest on etenduste ja kontsertide piletid liiga kallid?