Kuidas vabaneda ebameeldivast lõhnast WCs?

Sanitaarsüsteemide tootja Geberit esindaja Priit Roostalu selgitab, et algatuseks tuleb selgeks teha, mis on halva lõhna tekkimise põhjus: „Kui WC-pott on paigaldatud vannitoast eraldi, tasub tähelepanu pöörata ühenduskohale, millest saab alguse WC-poti äravoolusüsteem. Kui siin on paigaldus tehtud valesti, võib see tõenäoliselt olla probleemi põhjuseks.“ Muudel juhtudel on haisul looduslikud põhjused ning inimeste harjumused.