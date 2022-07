Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja tema kaasvõitlejad on aga avalikult korduvalt viidanud, et tähtis on kõneluste tulemus, mitte aga, kui kaua läbirääkimised aega võtavad. Reformierakond on küll huvitatud uue valitsuse kiirest sünnist, kuid ka mitte iga hinna eest.