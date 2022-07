KUULA | Veredoonorite panus on ühtmoodi oluline nii suvel kui talvel

Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse doonorvere vajadus ei sõltu aastaajast. „On tõsi, et suvel võib inimestega juhtuda rohkem õnnetusi ja traumasid, mille tõttu nad vereülekannet vajavad, samas toimub suvel jälle vähem plaanilisi operatsioone,“ hindab osakonna töö intensiivsust verekeskuse juht Helve König. Doonorite panus ei sõltu samuti aastaajast, verekeskuse uks leitakse üles nii külmal kui kuumal päeval. Oma nimekirjas olevatele doonoritele saadab verekeskus kutseid, vastavalt sellele, millise veregrupi verd eeldatavalt vaja on. Doonorid on sellega harjunud ja reageerivad päris hästi nii e-kirjadele kui SMS-idele.