ILMAPROGNOOS | Sadu jätkub, aga soe suvi tuleb tagasi!

Ööl vastu laupäeva sajab eemalduva madalrõhulohu järel Eesti idaservas veel vihma, lääne pool on saju võimalus väiksem. Päevaks eemaldub madalrõhulohk Peipsi kohale, samal ajal läheneb merelt juba uus sajuvöönd. Nende kahe vahel on meie õhuruumis tingimused soodsad rünksajupilvede arenemiseks ning mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Tuul vaibub ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuurifoon on suvine ja sarnane eelnevatele ööpäevadele.

Pühapäeval kujuneb Eesti kohale nõrk madalama rõhuga ala. Õhk on niiske ja laialdaselt on rünksajupilvi, millest vihmahooge tuleb, päeval on äikeseoht. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 10..14°C, päeval 18..23°C.

Esmaspäeva öö on tõusva õhurõhu foonil selgema taevaga ja sajuta. Kuid lõuna poolt läheneb madalrõhkkond, mille pilvemass jõuab hommikul üle idapiiri ja päeval laieneb edasi lääne pole. Ennelõunal muutub vihmaseks maa idaosa, pärastlõunal jõuab vihm Kesk-Eestisse ja tõenäoliselt õhtul ka mandri lääneossa. Põhjakaare tuul tugevneb päeval kuni 10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur langeb selgemal ööl kraad-kaks alla 10°C, päevasooja 18..22, Lääne-Eestis kuni 24°C.

Teisipäeval jääb „lõunatsüklon“ Valgevene kohale tiirlema, aga selle serva mööda lisandub meile vihmahooge, on äikest. Puhub võrdlemisi tugev põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 14..18°C, päeval 20..26°C.

Kolmapäeval (13.07) püsib Eesti kohal madalrõhuvöönd. Öösel on pilvi ja vihmahooge hõredalt, päeval areneb aga jõudsalt rünksajupilvi, tuleb alla vihmahooge ja on äikest. Tuul on öösel nõrk, päeval muutub läänekaare tuul pisut tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 12..17°C, päeval 20..25°C.