Lojaalsuskontroll spordimaiale algab homme

Rekordid sünnivad, kus sünnivad, kui sünnivad. Juhan Kilumets on valmis tööks ja kergejõustiku kaitseks. Reede öösel on ta kohapeal Eugene'is ja vahendab spordimaiatele kergejõustiku MMil toimuvat. Mitte ainult öösel. Esimese poole päeva ülekanded on eestlase jaoks ideaalsel ajal, seitsmest-kaheksast kuni kümneni, tuletab ta meelde, et kõik pole sugugi öösel.

Vahetult enne, kui ERRi spordikommentaatorid Helar Osila ja Juhan Kilumets oma jala lennuki pardale tõstavad, nabib Maaleht Juhanil nööbist kinni ja küsib spordireporterite lemmikküsimuse: mis tunne on? „Tunne on ülev!“ vastab ta energiliselt. Nimelt toimuvad kergejõustiku maailmameistrivõistlused esimest korda USAs, kergejõustiku pealinnas Eugine'is, mis on Juhani sõnul täitsa mõttetu koht selles valguses, et isegi paljud ameeriklased ei tea, kus see asub. „Aga ütled kergejõustikuinimestele Eugene, ja kõik on vaimustusest siruli. See ongi ju USA kergejõustiku kants,“ räägib Juhan häälel, mis on paljudele tuttav muu hulgas Vikerraadio hommikustest spordiminutitest.