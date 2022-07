Hannes Rumm: kas Kaja Kallas õnnestub teisel katsel?

„Tark mees, aga tarre situb.“ Esimesed kommentaarid uue valitsuse moodustamisele meenutasid just seda Eesti kõnekäändu, sest hindasid enamasti üksnes, milline valitsuserakond kõige pikema kõrre tõmbas või järele andis.

Eesti poliitilise kultuuri nõrkust näitab juba see, et kohe-kohe ametisse astuv Reformierakonna–Isamaa–sotsiaaldemokraatide valitsus on viimase 30 aasta jooksul järjekorras juba seitsmeteistkümnes Eesti vabariigi valitsus. Rõhutan: mitte kolme partei valitsus, vaid Eesti riigi valitsus.