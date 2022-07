Euroopas leidub vähemalt 10 liiki neiusilmi ning lisaks nendele ka sorte ja hübriide. Ilmselt kõige levinum neist on meil üheaastasena kasvatatav värv-neiusilm (Coreopsis tinctoria). Püsikutena on tuntud lühiealine suureõieline neiusilm (Coreopsis grandiflora) ja külmakindel männas-neiusilm (C. Verticillata) ning nende sordid.