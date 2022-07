Nad leiavad, et looduses kasvavate taimede tundmine tuleb igapidi kasuks, sest need lisavad toidulauale uusi maitseid ja ka ilu. Kui sööme rohkem loodusest leitut, siis vajame vähem põllumajanduses kasvatatut. Oma tegemiste motoks on nad valinud sõnamängu Wild Every Day ehk iga päev midagi metsikut või et oleme metsikud iga päev.