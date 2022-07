Kuid siiski: 30 aastat võinuks juba olla piisav aeg, et Eesti haridussüsteem eestikeelseks muuta. Paljud praegused hädad oleksid olemata. Läbi erinevate valitsuste on kostnud arusaam, et sinnapoole liikuda tuleb. Kuid alati oli see või teine asi tähtsam. Ja ega keegi ole ka andnud garantiid, et seegi kord kõik allavett ei lähe.