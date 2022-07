Ukraina sõda võttis noorelt perelt unistuste kodu, aga saatus tõi uue ja parema

Keset Eestit viib üks tammepuudega ääristatud kruusatee põldude vahelt Raaga tallu. See paikneb Järvamaal Kurla hajakülas, kus oli hiilgeaegadel 1930ndatel pea 50 põlistalu ning elas ligi 300 inimest. Kusagil siin on sündinud riigivanem August Rei ning elanud Jüri Vilmsi vanemad. Tänaseks on elanikke kümme korda vähem, ligi 30. Nendest kõige värskemad on Asso, Helen ja Leen Kesaväli. Nemad on tatrapõldude vahel laiuva Raaga uued omanikud.