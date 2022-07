LUGEJA ARVAB | Kas olete rahul, et Reformierakond, Isamaa ja sotsid teevadki nüüd uue „Viljandi valitsuse“?

Kommenteerijate hulgas leidub ka iroonilisi skeptikuid: „Mulle meeldib see hea nali, et 41% vastanutest on nõus istuma külmas ja näljas, et ainult Jüri Ratas või Martin Helme peaministriks ei saaks,“ kirjutab keegi lõuapoolikutest.

19% jäävad ükskõikseks – vahet pole, see valitsus töötab vaid mõne kuu ning ei jõua midagi teha. „Valimised on varsti käes ja selle ajaga ei jõuta midagi tarka ära teha, sest neil on vaja pool ajast kakelda ja kembelda (nagu meie valitsejatel ikka kombeks). Üheaegselt läbirääkimistega oleksid pidanud nad omakeskis arutama ka seda, kellele anda ministriportfell,“ arutleb kommentaarium. „Antud hetkel on jah parem, kui on olemas koalitsioon. Eks valimised on varsti ja siis on näha, mida rahvas soovib. Tihti on nii, et need kõige suuremad kisajad on vähemuses,“ lisab üks arvaja.