NÄDALA ILMAPROGNOOS | Sadu, ainult sadu! Ja läheb ka jahedaks

Reedel ja ka nädalavahetusel jääme madalrõhkkonna niiske tiiva alla. Sajuhooge on öösel üksikuid, päeval aga laialdaselt, vaid mõni üksik paik võib kuivalt pääseda. Õhtul pilved ja sadu enamasti hõrenevad. Läänekaare tuul on üsna tugev, ulatudes puhanguti 15 m/s. Jahedust tuleb lisaks. Öised miinimumid langevad öösiti selgineva taeva all 6–9°ni, pilvisema ilmaga 10° ümbrusse. Rannikul jäävad need 15° lähedale, päevasoe kerkib vaid 15–19°ni.