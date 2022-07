NAERIS | Kui ei pääse mööda, siis anna pihta!

Kui õhk on puhas, on vaja käsile võtta pinnas. Pinnast tuleb vaadelda pealt- ja altpoolt. Rohttaimestikku pinnasel tuleb töödelda keemiliste preparaatidega. Vastavad preparaadid, mis hävitavad rohelise taimestiku, putukad ja mullas oleva elustiku, on juba olemas ning leidnud aktiivset kasutamist. Kui järele on jäänud mullasarnane ollus, tuleb see pindmise harimisega peenestada tolmutaoliseks kihiks. Ka siin on juba tänuväärsed kogemused olemas. Kui kiht on kuivanud piisavalt õhuliseks, puhuvad tuuled selle Eestimaa aladelt Läänemerre. See meri on juba paras solgiauk, Eesti muld mahub sinna lahedalt ära.