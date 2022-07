Kes mäletab nõuka-aega, see teab hästi, milline on toonase ja kapitalistliku igapäevaelu põhiline erinevus.

Tänases ühiskonnas on iidoliks raha, aga kui sul on raha taskus, siis teised argimured on juba peaaegu lahendatud (muidugi on erijuhtumeid, aga need ongi erandid). Defitsiiti enamasti ei teki - nõutud kaup läheb lihtsalt kallimaks.