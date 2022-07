Mis loom on digivasikas ja kuidas nende abil Eesti väiketootja käekäiku toetada

Piimatootjad oleme me olnud juba üle 20 aasta. Selle aja jooksul muutus aina painavamaks tunne, et meie Mummukesed (nii me kutsume oma lehmi) teevad küll tööd aina parema piima tootmiseks, aga lõpuks maandub see piim anonüümsena suures ühises piimakatlas kuskil suurtööstuses. Koos oma loomadega hakkasime otsima personaliseeritud toodet, läbi mille saame lõpptarbijani jõuda. Mummukeste ja perenaise ühised meditatsioonid päädisid lõpuks visiooniga juustust.

Jätkamiseks vajame tuge

Meie farmis lüpsavad lehmi Eesti esimesed lüpsirobotid. Loom otsustab ise oma päevakava üle ja see on neil tõesti tihe. Söömine, piima tootmine, lüpsil käimine. Farmis on küll kasutusel moodne tehnika, kuid keskkonnanõuded lähevad siiski aina rangemaks ja meie praegune piima tootmine on hakanud ajale jalgu jääma. See tähendab, et kui me olukorda ei paranda, peame tegevuse lõpetama. Kui meil piima toota ei õnnestu, ei saa me enam ka seda maailma parimat juustu toota. Lettidelt kaovad kuldkollased Andre Farmi juustukerad ja head veinid ei leia endale ideaalset partnerit juustu näol.