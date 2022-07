Kanepi rahvas süüdistab RMK-d kogukonna ebapiisavas kaasamises. Kohus võttis asja arutada

Kanepi kohalik ettevõtja ja MTÜ Kanepi Looduse Kaitseks asutajaliige Tiit Põder ütles, et Kanepi järveäärne männimets ehk Ritsike palo mets on olnud jalutamise, sportimise, lastele looduse tutvustamise koht, suvel turistide-matkajate meelispaik. Metsast mööduv tee viib järveäärsele külaplatsile, samas on ka Kanepi laululava. Aastakümneid on Ritsike palo männimetsa majandatud parkmetsana ning lõigatud välja ainult vigased, murdunud ja kuivad puud. Põder viitab sellele, et metsakinnistu kasutamise sihtotstarve on sotsiaalmaa, millelt ei oodata kasumit, mets ise on väga heas konditioonis ja mänd pikaealine puu, seega võikski raie piirneda kuivade ja murdunud puude väljalõikamisega. Murdunud või kuivanud puud saab ka kohalik inimene osta RMK-lt sanitaarraidena ja oma väiketehnikaga metsast välja viia.