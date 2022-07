Kiusamine töökohal: mida teha?

Töötajate pööramine üksteise vastu – üks levinumaid meetodeid töökiusamiseks on töökaaslaste pööramine kolleegide vastu. See, kas nad on süüdi või mitte, ei oma tähtsust. Oluline on kolleegid üksteisest isoleerida ja seejärel tööl tekkivat survet tunda, kuigi on teada, et head suhted kolleegidega hoiavad vaimse tervise korras .

Kuidas ennetada töökiusamist?

Nii masendav, kui see ka ei tundu, on töökiusamise ärahoidmiseks palju võimalusi. Vaja on vaid natuke julgust ja enesehinnangu tõstmist. Kui teatud töötajat kiusav kolleeg teeb seda ainult sellepärast, et ta peab ohvrit kergeks sihtmärgiks, siis on vaid aja küsimus, millal tõstad sina häält ja paned ta mõistma, et tema ettekujutus sinust või sinu kolleegist on täiesti vale. Kuigi töökiusamist on äärmiselt raske töökohalt täielikult välja juurida, kuna see toimib töökoha või organisatsiooni reeglite ja normide piires, ei ole veel hilja sellele individuaalselt vastu astuda. Seetõttu on mõned meetmed, mida saad ette võtta, järgmised.