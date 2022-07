Mürgine töökeskkond: kuidas ellu jääda?

Mürgised töökohad on sageli väga konkurentsitihedad, tekitades inimestes tunde, et tippu jõudmiseks peavad nad kaastöötajatest üle ronima. Nad valetavad, petavad ja varastavad ideid, et parem välja näha ja ettevõtte redelil edasi liikuda. Seda tüüpi keskkonnas pead alati jälgima mürgist käitumist, mis võib muuta tööpäevade üleelamise keerulisemaks.

Kuidas käituda: ära lase töökoha kuulujuttudel takistada sind tööle keskendumast ja ära kohe kindlasti liitu vestlusega. Üks kiiremaid viise töökaaslaste vahelise usalduse hävitamiseks on kuulujuttude levitamine. Sellises keskkonnas ei soovi keegi olla haavatav ja avatud, sest kõik on mures selle pärast, kuidas see teave lekib ja nende vastu töötab. Soovitame võimalusel ebatervislikud kuulujutud maha vaikida või lihtsalt keelduda sellistes vestlustes osalemast.

Mürgisesse töökohta sattudes võib tunduda, nagu oleksid tagasi keskkoolis, kus kuulujutud liiguvad kiiremini kui jalgpallimeeskond ja on eksklusiivsemad kui ülikooli ergutustiim. Inimestele meeldib lobiseda kõigest, olgu see siis tegevjuhi afäär, Mari ebakompetentsus turunduses või see, kas ettevõtte eelseisva ümberkorraldamise tulemuseks on koondamised. Võib isegi juhtuda, et mürgised kolleegid on loonud gruppe ja Slacki kanaleid, mis on pühendatud ainult töökaaslastest halvasti rääkimisele ja näpuga näitamisele.

Mürgised töökohad on täis inimesi, kes on isekad, hukkamõistvad ja manipuleerivad. Lihtne on tunda, et pole kedagi, kes oleks draamavaba, kuid oma inimeste leidmine võib aidata sul toime tulla kohutava ülemuse või töökaaslasega, kes ei kuula ühtegi sinu ideed, sest tal on „alati õigus“.

Kuidas käituda: ära lange nende tasemele. Selle asemel külva nad lahkusega üle. Otsi võimalusi, kuidas teha asju teiste inimeste heaks ja lisa neile väärtust, isegi mürgiste inimeste puhul. Nii-öelda vaenlaste abistamine võib tunduda vastuoluline, kuid see võib olla kasulik. Lõpuks hindavad teised sinu pakutavat väärtust, mis paneb nad omakorda sind väärtustama. See võib võtta aega ja kolleegid võivad siiski olla teiste vastu mürgised, kuid nende suhtlus sinuga võib muutuda ja see omakorda muudab sinu töökeskkonda. Võta kasutusele mantra: „Tööta kõvasti, ole kena.“ Isegi kui teised inimesed seda ei tee.

Püüa tugeva töö- ja eraelu tasakaalu poole

Sinu 9–5 tundub pigem 24/7, sest töö on muutunud kõikehõlmavaks. Kui sa ei ole tööl, töötad endiselt või mõtled tööle. Tahad lihtsalt oma telefoni aknast välja visata, et saaksid puhata oma töökaaslaste lakkamatust meilide, tekstide ja kõnede jadast, mis on kõik kiireloomulised. Tavaliselt pead töötama lõunasöögi ajal, oma laua taga aruannete esitamise vahele näksima või tühistad pidevalt tööjärgseid plaane, et jääda kauemaks kontorisse ja ülesanded lõpetada.

Kuidas käituda: sea piirid, et sul oleks töö ja elu. Piiride olemasolu võib vähendada mõju, mida töö võib sinu elu teistele valdkondadele avaldada. Soovitame alati teha lõunapausi, mitte tuua tööd koju, seada selged ootused, luua sõprussuhteid väljaspool tööd ja mitte jagada tööl liiga palju isiklikke detaile. Loe ka, kuidas luua vaimset tervist toetav töökeskkond.

Tea, et miski pole püsiv

Näib, et sa ei saa midagi parata, et peatada ülemuse vihased e-kirjad pärast tööaega või leevendada ärevust, et sinu töökaaslased sind bussi alla viskavad. Sinu enesekindlus on kõikuma löönud, sa kardad tööle minna ja tunned end nii füüsiliselt kui ka vaimselt halvasti. Õnneks saad midagi teha: väljuda.

Kuidas käituda: püüa mõista, et olukord on ajutine. Otsi ennetavalt võimalusi edasi liikuda. Kui sul on raske uskuda, et olukord on ajutine, aitab muude võimaluste otsimine sul oma uskumuste süsteemi muuta.

Leia parem

Lõppkokkuvõttes on parim viis mürgise töökeskkonnaga toimetulemiseks leida uus töö. Kas soovid sellega pisut abi? CV.ee tööportaali liikmena saadetakse sulle soovi korral uute tööpakkumiste teavitused meilile, nii kulutad otsimisele ja surfamisele vähem aega. Lisaks saad oma CV-st üles laadida mitu versiooni, mis on kohandatud erinevatele sind huvitavatele töökohtadele. Värbajad tegutsevad CV.ee portaalis pidevalt, et palgata kvaliteetseid kandidaate nagu sinagi. Jäta hüvasti oma mürgise ülemuse ja töökaaslastega ning liigu juba täna millegi parema poole.