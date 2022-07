NAERIS | Ei eilsele! Tänu tänasele! Ohhoo homsele!

Kaasaegne tants jookseb tantsust eemale, kirjutavad kultuuriajakirjanikud. Kaasajal räägime etenduskunstist. Üks juhtkujusid ütleb, et tegelike kehade kohalolek kindlas ruumis ja ajas ongi etenduskunsti olemus. Pikad seelikud, ürbid ja vammused, mis keha varjavad, on muuseum. Mida enam on näha paljast keha, seda väljendusrikkam. Tipp on selle põhjal üleni paljas keha.