Sõdade ja maailma rahvastiku kasvu kontekstis on meil vaja maailmas üha enam toitu toota. Aga kas ikka on kohe vaja rohkem? Rikas maailm peab kõigepealt vähendama toidu raiskamist, sest oleme harjunud, et toit on iseenesest mõistetav ja võimalikult odav – me ei väärtusta piisavalt toitu!