Juunikuu hinnavaatlused kauplustes näitasid, et pea kõik toidukaubad on viimase aastaga kallimaks läinud. Lihatoodetest on enim kallinenud kondita veiseliha (34,7%) ja broiler (33,6%). Jahutatud forell ja lõhe vastavalt 83 ja 38,8%. Piimatoodetest on kõige enam kallinenud kohvikoor (31,4%), kilepakis piim (25%) ja või (22,8%).