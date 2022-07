VIDEO | Ardus kantseldab emakaru korraga lausa kolme marakratti

„Tegemist on kohaliku karuperega, keda siinkandis ikka näha on. Emakarul on kolm sel aastal sündinud poega. Üldiselt on piirkonnas karude arvukus kõrge, peale nende karude on näha veel nii üksikuid isendeid kui ka emakarusid eelmise aasta poegadega,“ ütles Ardu jahiseltsi jahimees Ruttar Roht.