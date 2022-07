Elektrituru reformi mõte on see, et kohustada turgu valitsev ettevõte – Eesti Energia – osutama Eestis kodutarbijatele universaalteenust, s.t müüma elektrit hinnaga, mis on kooskõlastatud konkurentsiametiga ja kujuneb tootmishinnast, pluss mõistlik kasumimarginaal ja CO 2 hinnast. Lisaks hüvitatakse kujunenud hinnast eelseisval kütteperioodil 50 eurot megavatt-tunni eest kõigile kodutarbijaile ilma mahupiiranguta.