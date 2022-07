Ei tunne seeni? Vaata äpist „Sõida seenele“

Kuidas äpp töötab?

Kui soovid, et äpp automaatselt seene tuvastaks, tuleb valida menüüst „Tuvastaja“. Edasi on võimalik avada oma nutiseadme kaamera, millega seen üles pildistada või valida juba olemasolev pilt oma seadme galeriist. Edasi tuleb oodata otsingu tulemusi, millise seenega äpi arvates tegemist on. Ekraanile ilmub seene nimi ja pilt ning sellele vajutades avaneb juba leht lähema infoga. Muuhulgas saab teada, kas seen on söödav. Samuti kuvatakse otsingu tulemusena veel paar välimuselt sarnast seent.