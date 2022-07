NÄDALA ILMAPROGNOOS | Kas Euroopa kuumalaine jõuab meile?

Kolmapäeval aga jõuab vihm ka siiamaile, sest eelmainitud madalrõhuala lohk koos hoovihmapilvede vööndi ja äikestega liigub üle Eesti läänest itta, on nii tugevat sadu kui ka tuuleiile. Ööd on soojad, öine miinimumtemperatuur jääb 12–17 kraadi vahele, päevane tõuseb 19–25 kraadini, teisipäeval veel mõne kraadi võrra kõrgemalegi. Tuul pendeldab lääne- ja lõunakaare vahet ning on üsna tugev.